Стали известны подробности гибели пропавшего дальнобойщика

Мужчина пропал без вести со стоянки грузовых автомобилей.Вечером 1 июня волонтеры поискового отряда «Регион59» сообщили о том, что пропавший 42-летний водитель грузовика из Свердловской области найден мертвым.
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