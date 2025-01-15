Появились неожиданные подробности в деле ограбления дома русского хоккеиста Малкина в Питтсбурге

В Питтсбурге орудует банда, грабящая дома звёзд хоккея. Евгений Малкин мог стать их жертвой.Новые подробности появились в деле об ограблении дома центрального нападающего клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" и сборной России Евгения Малкина.