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Царьград

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Подрыв мостов в Брянской и Курской областях: 97 пострадавших, включая детей

Подрыв мостов в Брянской и Курской областях: 97 пострадавших, включая детей

В результате подрыва моста в Брянской области пострадали 97 человек, включая детей. Обрушение произошло на перегоне Пильшино — Выгоничи, затронув пассажирский поезд.

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