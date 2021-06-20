Аустерлиц вместо Бородино. В решающем матче за выход из группы россиянки уступили француженкам

БАСКЕТБОЛ. ЧЕ-2021. Женщины Женский чемпионат Европы на паях принимают Франция и Испания. Игры групповых турниров проходят в Страсбурге и Валенсии, где также состоятся полуфиналы и финал.
Популярные статьи
- Великолепная четверка на теннисном пикнике. До второй недели Уимблдона добрался российский квартет
- «Человек сказал правду, а вы недовольны – Черчесов действительно госчиновник класса А: назначен был президентом и снят может быть только им»
- Почему россиянам в четвертьфинале Украина - Англия нужно болеть за украинцев. Три причины
Свежие комментарии