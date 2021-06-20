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Аустерлиц вместо Бородино. В решающем матче за выход из группы россиянки уступили француженкам

Аустерлиц вместо Бородино. В решающем матче за выход из группы россиянки уступили француженкам

БАСКЕТБОЛ. ЧЕ-2021. Женщины Женский чемпионат Европы на паях принимают Франция и Испания. Игры групповых турниров проходят в Страсбурге и Валенсии, где также состоятся полуфиналы и финал.

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