Улыбка фортуны: ПСЖ выжил в Лиге чемпионов благодаря голу 17-летнего игрока и волевой победе «Милана» в Ньюкасле

Гол 17-летнего Уоррена Заира-Эмери помог «Пари Сен-Жермен» сыграть вничью в Дортмунде с «Боруссией» и выйти в плей-офф Лиги чемпионов, а два результативных действия несовершеннолетних вундеркиндов не спасли «Барселону» от поражения в Антверпене.