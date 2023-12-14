Улыбка фортуны: ПСЖ выжил в Лиге чемпионов благодаря голу 17-летнего игрока и волевой победе «Милана» в Ньюкасле

Гол 17-летнего Уоррена Заира-Эмери помог «Пари Сен-Жермен» сыграть вничью в Дортмунде с «Боруссией» и выйти в плей-офф Лиги чемпионов, а два результативных действия несовершеннолетних вундеркиндов не спасли «Барселону» от поражения в Антверпене.
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