В Steam вышел новый рогалик, который напоминает смесь Vampire Survivors и Stardew Valley. У игр...

В Steam вышел новый рогалик, который напоминает смесь Vampire Survivors и Stardew Valley. У игры уже рейтинг 97%В Steam состоялся релиз игры под названием Pesticide Not Required, которая представляет собой смесь экшен-рогалика в духе Vampire Survivors и симулятора фермы в стиле Stardew Valley.