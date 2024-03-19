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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В Steam вышел новый рогалик, который напоминает смесь Vampire Survivors и Stardew Valley. У игр...

В Steam вышел новый рогалик, который напоминает смесь Vampire Survivors и Stardew Valley. У игр...

В Steam вышел новый рогалик, который напоминает смесь Vampire Survivors и Stardew Valley. У игры уже рейтинг 97%В Steam состоялся релиз игры под названием Pesticide Not Required, которая представляет собой смесь экшен-рогалика в духе Vampire Survivors и симулятора фермы в стиле Stardew Valley.

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