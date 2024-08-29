В Аргентине оценили шансы на вступление государства в БРИКС

Граждане Федеративной Республики Аргентины по-прежнему проявляют интерес к вступлению государства в международную группу БРИКС, нахождение в которой может открыть новые горизонты для предпринимателей страны.
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