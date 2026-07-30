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Некоторые навесные замки открываются обычным магнитом. Изучаем принцип метода

Некоторые навесные замки открываются обычным магнитом. Изучаем принцип метода

Потерянный ключ от навесного замка обычно означает одно: искать запасной или вызывать мастера. Но иногда оказывается, что некоторые модели способны открываться без ключа с помощью мощного магнита и резкого воздействия.

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