Некоторые навесные замки открываются обычным магнитом. Изучаем принцип метода

Потерянный ключ от навесного замка обычно означает одно: искать запасной или вызывать мастера. Но иногда оказывается, что некоторые модели способны открываться без ключа с помощью мощного магнита и резкого воздействия.
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