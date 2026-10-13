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HR-эксперт Тузов: ИИ может отсеивать сильных кандидатов из-за формальностей

HR-эксперт Тузов: ИИ может отсеивать сильных кандидатов из-за формальностей

HR-эксперт Михаил Тузов рассказал, что ИИ-системы в рекрутменте могут отсеивать сильных кандидатов из-за формального несоответствия требованиям вакансии.

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