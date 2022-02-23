«Спецслужбы, русофоб и гей»: Тайчибеков рассказал, как его бросили за решетку

Как будучи невиновным, можно получить в Казахстане максимально большой срок. Кто придумал идеологию Казахстана, согласно которой во всем виноваты русские? Об этом и многом другом «ПолитНавигатору» из колонии рассказал осужденный в Казахстане за свои взгляды по откровенно сфабрикованным против него делам русофил и общественник Ермек Тайчибеков.
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