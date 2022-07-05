Вице-губернатором Рязанской области назначен Артём Бранов. Сегодня врио губернатора региона Павел Малков подписал постановление о назначении Артёма Бранова вице-губернатором – первым заместителем председателя правительства Рязанской области.
Вице-губернатором Рязанской области назначен Артём Бранов. Сегодня врио губернатора региона Павел Малков подписал постановление о назначении Артёма Бранова вице-губернатором – первым заместителем председателя правительства Рязанской области.
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