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Вице-губернатором Рязанской области назначен Артём Бранов

Вице-губернатором Рязанской области назначен Артём Бранов

Вице-губернатором Рязанской области назначен Артём Бранов. Сегодня врио губернатора региона Павел Малков подписал постановление о назначении Артёма Бранова вице-губернатором – первым заместителем председателя правительства Рязанской области.

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