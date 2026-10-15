«Сегодня в международном аэропорту Дубая представители компетентных органов Объединенных Арабских Эмиратов передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России двух граждан Российской Федерации и гражданина одной из стран Центрально-Азиатского региона.