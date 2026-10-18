Почему Трамп перестал церемониться с Зеленским и заговорил о его переизбрании? Какие доказательства коррупции Зеленского держит в рукаве американская администрация? Почему Запад хочет законсервировать украинский режим, как чуму в лаборатории? И сможет ли Трамп посадить Зеленского, как когда-то посадили Коломойского? Трамп понял главное: разговаривать в Украине больше не с кем Ситуация вокруг выбор… Читать далее: https://govorit.