Почему Трамп перестал церемониться с Зеленским и заговорил о его переизбрании? Какие доказательства коррупции Зеленского держит в рукаве американская администрация? Почему Запад хочет законсервировать украинский режим, как чуму в лаборатории? И сможет ли Трамп посадить Зеленского, как когда-то посадили Коломойского? Трамп понял главное: разговаривать в Украине больше не с кем Ситуация вокруг выбор… Читать далее: https://govorit.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Диана Панченко: О...
- Ростислав Ищенко:...
- Диана Панченко: М...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым