Важные дела и запреты 5 января в день святого Феодула и Федулов день Алёна Юрьева5 января в православном календаре отмечается день святого Феодула, известного как главный Критский священномученик 10-го века.
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