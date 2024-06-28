Вице-премьер Украины: Киев стал заложником ситуации в США

Украина стала «заложником предвыборных эмоций» в Соединенных Штатах. Об этом в эфире украинского телеканала «Рада» на фоне дебатов Джо Байдена и Дональда Трампа заявила Ольга Стефанишина, вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
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