Вице-премьер Украины: Киев стал заложником ситуации в США

Украина стала «заложником предвыборных эмоций» в Соединенных Штатах. Об этом в эфире украинского телеканала «Рада» на фоне дебатов Джо Байдена и Дональда Трампа заявила Ольга Стефанишина, вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.