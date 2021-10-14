Трейдер Старт 2016

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Япония распускает парламент, готовит почву для выборов

Япония распускает парламент, готовит почву для выборов

ТОКИО (Рейтер) - Япония в четверг распустила парламент, подготовив почву для выборов в конце месяца. Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида спустя 11 дней с момента вступления в должность заручился общественной поддержкой, показали опросы.

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