Кадыров призвал украинцев сдаться, чтобы сохранить свои жизни

Попадание в плен ВС России — это шанс на жизнь для украинских военных. Об этом заявил генерал-майор Апти Алаудинов на видео с двумя украинскими пленными, кадры опубликовал в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
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