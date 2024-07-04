Страшно! Пугалъ!Сейчас набегут хейтеры-ипанашки, но когда это меня останавливало?Поехали. Мне как бы недавно 46 лет исполнилось, и за это время я успел пережить развал Советского Союза, два майдана на украине и несколько попыток госпереворота в России (и Белоруссии).
Популизм с запахом серы
Комментарии
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Александр Яровой
что за чмо пишет.
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2 час.
Георгий Корнев
Афтор-р-р-р! Пришли первые комментарии и ни одного в твою поддержку. Повод тебе задуматься над своей позицией
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12 мин.
Сергей Коваленко
Роджерс, а ты зачем в прыжке переобулся? Бастрыкин, говоришь, только сейчас заметил проблемы с мигрантами? Ну ты вроде умный мужик, и должен понимать, что глава СК обязан действовать в рамках правового поля, то есть законов, которые принимает "госдура". А она их не принимает, потому как есть конфликт интересов: или принять, или лишиться финансовой кормушки от лоббистов. Такой вот расклад, Роджерс
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11 мин.
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