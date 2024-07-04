Популизм с запахом серы

Сергей Коваленко

Роджерс, а ты зачем в прыжке переобулся? Бастрыкин, говоришь, только сейчас заметил проблемы с мигрантами? Ну ты вроде умный мужик, и должен понимать, что глава СК обязан действовать в рамках правового поля, то есть законов, которые принимает "госдура". А она их не принимает, потому как есть конфликт интересов: или принять, или лишиться финансовой кормушки от лоббистов. Такой вот расклад, Роджерс