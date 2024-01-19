Японские судоходные компании остановили перевозки через Красное море

Японские судоходные компании отказались перевозить грузы через Красное море. Об этом ТАСС сообщил представитель отдела зарубежных перевозок морского департамента Министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.
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