Курс будет колебаться. Объяснено, что помешает рублю обыграть доллар

На грядущей неделе на рубль будут давить внешние риски и экономические дисбалансы, из-за чего курс, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 95–96,5 рубля за доллар, рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с «Праймом».