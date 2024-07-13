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Вучич указал Байдену, что не позволит повторить агрессию против сербов

Вучич указал Байдену, что не позволит повторить агрессию против сербов

Президент Сербии Александар Вучич Soeren Stache/picture alliance via Getty Images2 дня назад 1,9K прочитали Президент Сербии отметил, что заявления президента США, согласно которым бомбардировки Югославии были обусловлены предотвращением этнических чисток, являются официальной версией всех сил, которые принимали участие в этой агрессии БЕЛГРАД, 10 июля.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Вучич не позволит? 😏 Смешно,что может маленькая Сербия без поддержки кого-либо?
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1 д.
ХА
Харченко Александр
А ч то сказал Байден вучичу,великая тайна
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13 час.

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