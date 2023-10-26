В МИД РФ рассказали, кода Россия проведёт ядерные испытания 

Россия проведет ядерные испытания в качестве зеркального ответа на действия США. Об этом сегодня на заседании Совета Федерации заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии