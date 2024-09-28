Nvidia всё же может расщедриться на 24 ГБ памяти для GeForce RTX 5080

Видеокарта GeForce RTX 5080 всё же может иметь не 16 ГБ памяти, а больше. фото: WCCF Tech Согласно данным инсайдера Polymorph, который ранее опубликовал первые фотографии графического ядра GA102 и раскрыл конфигурации видеокарт серии RTX 40, RTX 5080 будет иметь 24 ГБ памяти, то есть как RTX 4090.