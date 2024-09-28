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Nvidia всё же может расщедриться на 24 ГБ памяти для GeForce RTX 5080

Nvidia всё же может расщедриться на 24 ГБ памяти для GeForce RTX 5080

Видеокарта GeForce RTX 5080 всё же может иметь не 16 ГБ памяти, а больше.  фото: WCCF Tech Согласно данным инсайдера Polymorph, который ранее опубликовал первые фотографии графического ядра GA102 и раскрыл конфигурации видеокарт серии RTX 40, RTX 5080 будет иметь 24 ГБ памяти, то есть как RTX 4090.

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