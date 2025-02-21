Жена Дмитрия Диброва призналась, что лысеет из-за наращивания волос

Супруга ведущего Дмитрия Диброва, Полина, активно делится своими переживаниями с подписчиками. Недавно она откровенно рассказала о том, как в течение двух лет наращивала волосы, а затем сильно пожалела об этом.
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