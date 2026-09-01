Будет жарко как в июле. Какая погода ожидается в сентябре на Алтае

Если все пойдет по прогнозам, то через неделю жители края опять захотят на пляж Холод, пришедший в Алтайский край в конце лета, продержится недолго.
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