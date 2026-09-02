Германия заслуживает прямого удара по всем немецким производствам военной техники для киевского режима, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ужасное коварство...
- Ужасное коварство...
- НАТО ответило на ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым