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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роналду попросил стюарда дать выбежавшему фанату сделать с ним селфи перед заменой

Роналду попросил стюарда дать выбежавшему фанату сделать с ним селфи перед заменой

Сборная Португалии выиграла у команды Польши в матче Лиги наций (3:1). Роналду в этой игре забил 906-й гол в карьере и 133-й за национальную команду страны.

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