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СМИ сообщили об отравлении Романа Абрамовича на переговорах в Киеве, но затем опровергли свою информацию

СМИ сообщили об отравлении Романа Абрамовича на переговорах в Киеве, но затем опровергли свою информацию

Вчера вечером в прессе обсуждали слухи об отравлении Романа Абрамовича: СМИ сообщили, что российский миллиардер и несколько членов делегации Украины испытывали симптомы отравления после встречи в Киеве в начале марта.

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