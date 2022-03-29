СМИ сообщили об отравлении Романа Абрамовича на переговорах в Киеве, но затем опровергли свою информацию

Вчера вечером в прессе обсуждали слухи об отравлении Романа Абрамовича: СМИ сообщили, что российский миллиардер и несколько членов делегации Украины испытывали симптомы отравления после встречи в Киеве в начале марта.
Популярные статьи
- Мединский предложил перевести проект Михалкова "Бесогон" на "максимум языков" и распространять "везде, везде, везде"
- Суд отменил условное наказание Кирилла Серебренникова по делу о мошенничестве и снял с него судимость
- На витринах Cartier, "Макдоналдса" и других западных компаний стали появляться наклейки "Давай, до свидания"
Свежие комментарии