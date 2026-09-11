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Тульские новости

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Делегация дипломатов из Ближнего Востока и Северной Африки посетила Тульскую область

Делегация дипломатов из Ближнего Востока и Северной Африки посетила Тульскую область

Внешнеторговый оборот Тульской области за первое полугодие 2026 года достиг 2,5 миллиарда долларов, показав рост на 4,2%.

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