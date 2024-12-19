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Карусель

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Мультсериал «Мастер Витя и Мотор»

Мультсериал «Мастер Витя и Мотор»

Что бы ни случилось — обезьянка Монкики угнала ракету, у фермерши БотаНины сбежало стадо овец, или же по городу бродит динозавр — безграничные изобретательские способности Мастера Вити позволят исправить все! А помогут ему друзья, которые обладают исключительными и очень разными талантами.

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