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Стало известно, как Европа накажет Зеленского за шантаж ядерным оружием

Стало известно, как Европа накажет Зеленского за шантаж ядерным оружием

 "Страна": шантаж Зеленским Европы ядерным оружием будет иметь тяжелые последствия Украинское издание "Страна" сообщает, что Владимир Зеленский допустил большую ошибку в Брюсселе в ходе заседания Европейского совета, когда сделал заявление, что либо Украина будет в НАТО, либо будет иметь ядерное оружие.

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