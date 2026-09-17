Набросились посреди улицы и повалили мать на землю: как толпа мужчин пыталась похитить семилетнюю девочку в Москве

Вечерняя Москва «Жена держала ее силой»: московский бизнесмен опроверг обвинения в похищении дочки Фото: предоставлено Гайком Дарбиняном Москвичка Анаит, обвинившая бывшего мужа, бизнесмена Гайка Дарбиняна в похищении семилетней дочери, на самом деле сама силой удерживала девочку.
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Могли бы просто написать: проживающая в Москве армянская семья не поделила ребёнка.
"с ними четыре дня в месяц." Не мало ли?
МОСКВИЧКА АНАИТ С МОСКВИЧЁМ ГАЙКОМ!!!!!!!!!!!! Пиз...дец какой-то!!!!!!!!
В Питере армянские девочки сёстры выросли и замочили армянского папу-живодёра...
ХаХа ну и юриспруденция в России!!! Неужели трудно проверить и сверить решение судов в России??? Да ещё в компьютерный век... А дальше впаять за похищение, потом отсидка и на историческую родину отправка(после отсидки). Овсяникова украла и вывезла за границу непонятно-как несовершеннолетнюю дочку. И куда по цепочке смотрели??? Собаколюб Панин так же поиздевался над ребёнком...
Муть какая то в статье... Так суд то что приговорил? 🤔
тЕСТЬ дЕРЯБИНА И ЕГО БЫВШАЯ СУПРУГА-Я НАДЕЮСЬ УЖЕ НАХОДЯТСЯ В УЗИЛИЩЕ- ЕСЛИ НЕТ - ТО КУДА СМОТРИТ ПРОКУРАТУРА И ПОЛИЦИЯ- НАРУШЕНЫ ПРАВА ГРАЖДАНИНА рОССИИ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПО СУДУ рОССИЙСКОЙ фЕДЕРАЦИИ!
Бедная девочка, сумасшедшие родители и её с ума сведут. Представляю какой стресс она пережила. Сразу вспоминаю притчу о двух матерях деливших ребенка:" .... Соломон приказал принести меч и сказал: «Пусть будут довольны обе. Рассеките живого ребёнка пополам и отдайте каждой половину младенца». Одна из женщин, услышав слова царя, изменилась в лице и взмолилась: «Отдайте ребёнка моей соседке, она его мать, только не убивайте его!». Другая же, напротив, согласилась с решением царя: «Рубите его, пусть не достанется ни ей, ни мне» Тогда Соломон изрёк: «Не убивайте ребёнка, а отдайте его первой женщине: она его настоящая мать»🤷♀️
Москвичка Анаит... Какое откровенно русское имя! Гайк Дарбинян! И опять звучит, ну прямо, так по-русски! Уехали бы к себе в Армению и там разбирались бы.