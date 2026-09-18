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Татар-информ

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В КНИТУ-КАИ студенты впервые приняли участие в голосовании

В КНИТУ-КАИ студенты впервые приняли участие в голосовании

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ» ​ В КНИТУ-КАИ первый день голосования объединил студентов, молодые семьи и руководство университета.

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