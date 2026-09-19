"Вест Хэм" и "Миллуолл" сыграли вничью в историческом дерби

Лондонские клубы «Вест Хэм» и «Миллуолл» сыграли вничью 2:2 в «докерском дерби», состоявшемся в 8-м туре Чемпионшипа.
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