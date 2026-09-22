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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кожевников о старте сезона КХЛ: «Все пристраиваются друг к другу, команды поменялись. 15-20 игр сыграют, и тогда только можно будет делать какие-то выводы»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников не стал подводить промежуточные итоги сезона FONBET КХЛ.

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