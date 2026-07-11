Я создала аккаунт на сайте знакомств, подписалась «Осенний ежик». Рассказала подруге, а она мне в ответ: «Слушай, не мучайся, просто заведи кота».

Молодец, Наталья! Не надо никого слушать, раз в душе есть тепло от общения с понравившимся мужчиной, надо жить и радоваться! Вот сколько отпущено будет спокойного счастья, столько и берите. Делая добрые дела, вам же самой добром и отплатится. А вот ваша подруга Татьяна пусть по своим правилам существует, не всем же дано верить в хорошее.

мария тинус

Я не поняла эту подругу. Совсем. Ей, вестимо, попался какой-то мердяй, потом ещё один "с вариациями", а потом она решила подумать и лет через пятОк завести-таки кота, если не передумает. Возможно, сама эта Татьяна ведёт себя так, что нормальные мужчины с мозгами и чувством юмора пугаются её "обременений". Но Наталья-то совсем другая. И мужчина вменяемый попался. А выкидывать себя в мусорку в 55 - это какой же низкой должна быть самооценка?