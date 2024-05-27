Крупные компании России до сих пор используют импортное ПО

На данный момент отечественные предприятия не смогли сделать замену западным аналогам.На конференции в Нижнем Новгороде отечественные компании признали, что в настоящее время у них нет альтернативы для системы SAP.
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