Зверская расправа ВСУ над курским пенсионером всколыхнула всю Россию

Алаудинов прокомментировал убийство ВСУ пенсионера в Курской области! По словам командира спецназа "Ахмат", украинские военные тем самым доказали, что способны издеваться только над людьми слабее их самих.
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