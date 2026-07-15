«Изящный распил». В Нидерландах решают проблему утилизации устаревших ветряков, отправляя их вместо свалки на Украину

Украина готовится получить сотни ветровых турбин из Нидерландов, которые планирует использовать в качестве альтернативного источника получения электроэнергии на случай очередных ударов ВС РФ по энергоструктуре этой страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии