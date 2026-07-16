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Россиянам рассказали, как передать цифровое наследство

Россиянам рассказали, как передать цифровое наследство

Доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, что цифровые активы можно включать в завещание, однако пароли, резервные коды и ключи указывать в нём опасно.

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