Россиянам рассказали, как передать цифровое наследство

Доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, что цифровые активы можно включать в завещание, однако пароли, резервные коды и ключи указывать в нём опасно.
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