Россияне ищут альтернативу доллару: евро становится популярнее

В России возникли сложности с приобретением наличных долларов нового образца с началом летнего сезона, сообщает Прайм со ссылкой на эксперта, доцента кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максима Чиркова.
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