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ФИФА расследует поведение аргентинцев, умер Кевин Киган, Петросян ушла от Тутберидзе, «Спартак» обратился в ЭСК, Путин учредил День хоккея и другие новости

1. ФИФА расследует поведение аргентинцев Паредеса, Молины и Айялы после финала ЧМ-2026. Первый схватил Эрика Гарсию за горло и повалил Гави на газон, второй  ударил в грудь пробегавшего мимо него Родри, третий  ударил Ольмо .

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