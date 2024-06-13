Эксперт Белова назвала лучшие сорта ремонтантной малины, которые удивят урожаем

Понятие «ремонтантность» происходит от французского слова remonter — подниматься. В ботанике это означает способность растений к повторному или многократному цветению и плодоношению в течение одного вегетационного периода.
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