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Эксперт Белова назвала лучшие сорта ремонтантной малины, которые удивят урожаем

Эксперт Белова назвала лучшие сорта ремонтантной малины, которые удивят урожаем

Понятие «ремонтантность» происходит от французского слова remonter — подниматься. В ботанике это означает способность растений к повторному или многократному цветению и плодоношению в течение одного вегетационного периода.

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