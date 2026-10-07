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Как перестать сравнивать свои отношения с чужими

Почему мы сравниваем свои отношения с чужими Соцсети заполнены идеальными парами: романтичные свидания, дорогие подарки, путешествия, признания в любви.

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