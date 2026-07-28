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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Амура» об обмене со СКА: «У Галенюка есть все качества, чтобы стать стабильным игроком основы. Семен Демидов у нас получит возможность выйти на новый уровень»

Генеральный менеджер «Амура» Никита Точицкий высказался о переходе в команду защитника Данилы Галенюка и нападающего Семена Демидова.

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