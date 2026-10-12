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Николай Басков отметит юбилей в шоу «Привет, Андрей!» — первые фото

Николай Басков отметит юбилей в шоу «Привет, Андрей!» — первые фото

15 октября золотому голосу страны исполнится 50 лет. Свой юбилей Николай Басков отметит 17 октября в студии шоу «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия».

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