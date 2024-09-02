Путин: обучение русскому языку необходимо, так как он объединяет народы России

Обучение русскому языку в школах необходимо, так как он объединяет народы, проживающие в России, заявил президент России Владимир Путин на открытом уроке "Разговор о важном", который прошел в МБОУ СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла.
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