Рэшфорд начинает в запасе 4-й матч «МЮ» подряд

Форвард начал на скамейке запасных матч 18-го тура АПЛ с «Вест Хэмом». Ранее Рэшфорд также оставался в запасе на игры с «Ливерпулем» (0:0), «Борнмутом» ( 0:3) и «Челси» (2:1), но выходил на поле во втором тайме.