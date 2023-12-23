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Рэшфорд начинает в запасе 4-й матч «МЮ» подряд

Рэшфорд начинает в запасе 4-й матч «МЮ» подряд

Форвард начал на скамейке запасных матч 18-го тура АПЛ с «Вест Хэмом». Ранее Рэшфорд также оставался в запасе на игры с «Ливерпулем» (0:0), «Борнмутом» ( 0:3) и «Челси» (2:1), но выходил на поле во втором тайме.

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