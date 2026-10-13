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Россиянам объяснили, как не утонуть в долгах по кредитам и налогам

Россиянам объяснили, как не утонуть в долгах по кредитам и налогам

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Многие россияне привыкли брать кредиты в банках, не оценивая трезво свое финансовое положение.

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