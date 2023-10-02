В Екатеринбурге вынесли приговор 85-летнему тренеру, которого ученица обвинила в педофилии

Школьница, которую не допустили до занятий, пожаловалась маме на домогательства пенсионера. Николая Ражева признали виновным и отправили в колониюВ колонию строгого режима отправил суд в Екатеринбурге детского тренера Николая Ражева.
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